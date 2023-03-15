Оярсабаль – об ответном матче с «Ромой»: «Мы хотим сделать этот вечер историческим»

Вингер «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль поделился мыслями в преддверии ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».

Встреча состоится 16 марта в 23:00 по московскому времени. В первом матче римляне взяли верх в родных стенах – 2:0.

«Мы верим, что сможем перевернуть ход противостояния. Мы должны провести весь матч с таким настроем, будто у нас остаётся всего пять минут на достижение результата. Потребуется упорство, особый дух, и наши болельщики обязательно нам помогут. Мы хотим сделать этот вечер историческим», – заявил 25-летний испанец на предматчевой пресс-конференции.