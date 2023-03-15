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Лига Европы

Оярсабаль – об ответном матче с «Ромой»: «Мы хотим сделать этот вечер историческим»

15 Марта 2023 • 21:13 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Рома
1 2.10 X 3.20 2 3.90
16.03 23:00

Вингер «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль поделился мыслями в преддверии ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».

Встреча состоится 16 марта в 23:00 по московскому времени. В первом матче римляне взяли верх в родных стенах – 2:0.

«Мы верим, что сможем перевернуть ход противостояния. Мы должны провести весь матч с таким настроем, будто у нас остаётся всего пять минут на достижение результата. Потребуется упорство, особый дух, и наши болельщики обязательно нам помогут. Мы хотим сделать этот вечер историческим», – заявил 25-летний испанец на предматчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Реал Сосьедад Микель Оярсабаль
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РОМА
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