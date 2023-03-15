​Антони пропустит матч с «Бетисом»

Вингер Антони отсутствует в списке футболистов «Манчестер Юнайтед», которые могут сыграть в гостевом матче Лиги Европы против «Бетиса». Бразилец не выступит в Испании из-за болезни.

«Манчестер Юнайтед» проведёт гостевую игру с «Бетисом» в четверг, 16 марта. На прошлой неделе команда Эрика тен Хага обыграла соперника на своём поле с результатом 4:1. Впрочем, расслабляться «красным дьяволам» не стоит.

В сезоне 2022/2023 23-летний Антони провёл за «Манчестер Юнайтед» 29 официальных матчей. В них бразилец забил семь голов и отдал один результативный пас на партнёра.