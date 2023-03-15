Пеллегрини: «Бетис» обыграет «Манчестер Юнайтед» на родном стадионе

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Мы с первых минут должны попытаться забить голы, которые позволят нам выйти в следующую стадию, но если не получится это сделать, то мы просто продемонстрируем хорошую игру и одержим победу на родной арене», — цитирует Пеллегрини Manchester Evening News.

Специалист добавил, что верит в свою команду и болельщиков, «Бетис» приложит все усилия для достижения необходимого результата.

Напомним, в первом матче «Бетис» разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:4. Ответный поединок состоится 16 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:45 по мск.