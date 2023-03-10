Джака раскрыл цель «Арсенала» в Лиге Европы

Хавбек лондонского «Арсенала» Гранит Джака рассказал, какую цель ставит перед собой команда в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В первом матче 1/8 финала турнира «канониры» разошлись миром с лиссабонским «Спортингом» со счетом 2:2.

«Арсенал» приложит все силы, чтобы выиграть Лигу Европы. Этот успех будет очень важен для команды. Но для этого на нужно сначала сделать следующий шаг в ответной встрече», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между командами состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в четверг, 16 марта. Победитель противостояния станет участником ¼ финала еврокубка.