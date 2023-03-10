Мартинес — о матче с «Бетисом»: «Мы сказали то, что должны были сказать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о победе над «Бетисом» (4:1) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

По словам 25-летнего аргентинца, манкунианцам удалось правильно отреагировать на разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура АПЛ, создав достаточно моментов для того, чтобы обыграть «Бетис».

«Мы не были собой в матче с «Ливерпулем». Да, это был шок, потому что матч завершился с очень плохим для нас счётом. Мы сказали то, что должны были сказать. Теперь нужно двигаться дальше», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Следующий матч между этими командами состоится 16 марта в Испании. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.