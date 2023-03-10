Рэшфорд прокомментировал первый гол Вегхорста в «Манчестер Юнайтед»

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис». Как оказалось, это был уже восьмой матч кряду в европейских турнирах, в которых «Манчестер Юнайтед» не проигрывает.

Точку в этой игре поставил гол нидерландского нападающего Вута Вегхорста, который забил свой первый мяч в составе клуба. Его успех прокомментировал Маркус Рэшфорд - лучший бомбардир клуба.

- Любому форварду голы дают уверенность в себе, он напряженно работает ради того, чтобы забивать. Мы все рады за него, - цитирует слова Рэшфорда BT Sport.