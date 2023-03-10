Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Рэшфорд: «Мы всегда стараемся мощно начать матч»

10 Марта 2023 • 09:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Бетис
окончен

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис». Как оказалось, это был уже восьмой матч кряду в европейских турнирах, в которых «Манчестер Юнайтед» не проигрывает. Успех команды прокомментировал нападающий Маркус Рэшфорд, ставший автором первого гола в матче.

- Всегда важно выиграть после того, как проиграли, это было единственной возможностью отыграться после столь неудачного матча с «Ливерпулем». Мы всегда стараемся мощно начать матч, что и было сделано в этот раз, но во втором тайме удалось больше, потому что соперник начал больше открываться, - цитирует Рэшфорда BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
10:02 · Лига Европы
«Севилья» забила свой 400-й гол в европейских кубках
09:24 · Лига Европы
Грифо: «Ювентус» силён»
09:20 · Лига Европы
Мартинес — о матче с «Бетисом»: «Мы сказали то, что должны были сказать»
09:11 · Лига Европы
Рэшфорд прокомментировал первый гол Вегхорста в «Манчестер Юнайтед»
09:05 · Лига Европы
Рэшфорд: «Мы всегда стараемся мощно начать матч»
08:49 · Лига Европы
Айосе Перес: «Трудно понять, как так получилось»
08:35 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в Европе уже 8 матчей - лучшая серия с 2017 года
08:25 · Лига Европы
Тен Хаг: «Бруну вёл за собой команду»
08:12 · Лига Европы
Пеллегрини: «Мы держались, но только в первом тайме»
08:04 · Лига Европы
Скоулз: «Бруну Фернандеш показал характер»
02:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» впервые с 2000 года забил 2+ гола в 15 домашних матчах подряд
02:24 · Лига Европы
Ди Мария: «Ювентус» постарается выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»
02:00 · Лига Европы
Аллегри – о победе над «Фрайбургом»: «Ювентус» отлично сыграл»
01:48 · Лига Европы
Тен Хаг – о победе над «Бетисом»: «У «МЮ» есть характер»
01:28 · Италия. Серия А
Матич рассказал, когда планирует завершить карьеру
Все новости
Рекомендуем