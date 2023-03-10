Рэшфорд: «Мы всегда стараемся мощно начать матч»

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис». Как оказалось, это был уже восьмой матч кряду в европейских турнирах, в которых «Манчестер Юнайтед» не проигрывает. Успех команды прокомментировал нападающий Маркус Рэшфорд, ставший автором первого гола в матче.

- Всегда важно выиграть после того, как проиграли, это было единственной возможностью отыграться после столь неудачного матча с «Ливерпулем». Мы всегда стараемся мощно начать матч, что и было сделано в этот раз, но во втором тайме удалось больше, потому что соперник начал больше открываться, - цитирует Рэшфорда BBC Sport.