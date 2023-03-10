Айосе Перес: «Трудно понять, как так получилось»

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис». При этом в первом тайме все для «Бетиса» было вполне неплохо - команда пропустила, но сумела сравнять гол усилиями Айосе Переса.

- Трудно понять, как так случилось, особенно учитывая, что в первом тайме все было неплохо. Мы должны были больше держать у себя мяч, иначе вы пускаете «Юнайтед» на свою половину поля. Второй их гол был очень хорош, остальных, я думаю, мы могли избежать. Но не избежали. Я разочарован, - цитирует Переса BBC Sport.