Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Айосе Перес: «Трудно понять, как так получилось»

10 Марта 2023 • 08:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Бетис
окончен

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис». При этом в первом тайме все для «Бетиса» было вполне неплохо - команда пропустила, но сумела сравнять гол усилиями Айосе Переса.

- Трудно понять, как так случилось, особенно учитывая, что в первом тайме все было неплохо. Мы должны были больше держать у себя мяч, иначе вы пускаете «Юнайтед» на свою половину поля. Второй их гол был очень хорош, остальных, я думаю, мы могли избежать. Но не избежали. Я разочарован, - цитирует Переса BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед Айосе Перес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
09:05 · Лига Европы
Рэшфорд: «Мы всегда стараемся мощно начать матч»
08:49 · Лига Европы
Айосе Перес: «Трудно понять, как так получилось»
08:35 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в Европе уже 8 матчей - лучшая серия с 2017 года
08:25 · Лига Европы
Тен Хаг: «Бруну вёл за собой команду»
08:12 · Лига Европы
Пеллегрини: «Мы держались, но только в первом тайме»
08:04 · Лига Европы
Скоулз: «Бруну Фернандеш показал характер»
02:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» впервые с 2000 года забил 2+ гола в 15 домашних матчах подряд
02:24 · Лига Европы
Ди Мария: «Ювентус» постарается выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»
02:00 · Лига Европы
Аллегри – о победе над «Фрайбургом»: «Ювентус» отлично сыграл»
01:48 · Лига Европы
Тен Хаг – о победе над «Бетисом»: «У «МЮ» есть характер»
01:28 · Италия. Серия А
Матич рассказал, когда планирует завершить карьеру
01:20 · Англия. Премьер-лига
Рэфшорд – о победе над «Бетисом»: «Мы сделали шаг в верном направлении, нужно забыть про 0:7»
01:11 · Лига Европы
Черчесов – о матче с «Байером»: «Я доволен игрой команды»
00:58 · Лига Европы
«Севилья» добилась комфортного задела в матче с «Фенербахче»
00:55 · Лига Европы
«Ювентус» выжал только перевес в один гол по итогам матча с «Фрайбургом» 3
Все новости
Рекомендуем