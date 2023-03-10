«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в Европе уже 8 матчей - лучшая серия с 2017 года

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис». Как оказалось, это был уже восьмой матч кряду в европейских турнирах, в которых «Манчестер Юнайтед» не проигрывает.

За это время были одержаны семь побед, а одна игра завершилась вничью. Последнее поражение случилось в первом же матче группового раунда против «Реал Сосьедада». Это лучшая беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в Европе с сезона 2016/2017, когда команда не проигрывала одиннадцать матчей кряду - и выиграла в том сезоне Лигу Европы.