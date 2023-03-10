Тен Хаг: «Бруну вёл за собой команду»

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис».

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень доволен, особенно ему понравилось то, как сыграл португальский полузащитник Бруну Фернандеш, на которого вылилось очень много критики после провальной игры с «Ливерпулем» в чемпионате.

- Бруну сыграл просто невероятно. Он вел за собой всю команду в этом матче, а также забил гол, - восхищается игрой Фернандеша нидерландский наставник Эрик тен Хаг, слова которого цитирует BBC Sport.