Пеллегрини: «Мы держались, но только в первом тайме»

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис». Итоги матча прокомментировал Мануэль Пеллегрини - бывший наставник «Манчестер Сити», ныне тренирующий «Бетис».

- Мы отлично провели первый тайм, но во второй половине игры они были просто сильнее и могли забить еще больше. Все решилось за пять минут. Как только они забили третий гол, выросла их уверенность в себе и мы получили потом еще один гол. Я не считаю, что все кончено, но будет сложно, - цитирует слова Пеллегрини BBC Sport.