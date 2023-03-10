Скоулз: «Бруну Фернандеш показал характер»

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл другой испанский клуб (ранее подопечные Эрика тен Хага одолели «Барселону») - «Бетис». Игрой «Манчестер Юнайтед» впечатлен бывший полузащитник команды Пол Скоулз, особенно ему понравилось как сыграл полузащитник Бруну Фернандеш, которого много и сильно критиковали после ужаса с «Ливерпулем».

- Бруну Фернандеш показал свой характер сегодня. Они очень хорошо начали игру, но перед перерывом был небольшой сбой. Второй тайм был прекрасен, а Бруно диктовал условия в середине поля, - цитирует мнение Пола Скоулза BT Sport.