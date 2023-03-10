Тен Хаг – о победе над «Бетисом»: «У «МЮ» есть характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

После первого тайма на табло горел счёт 1:1, а во второй половине английский коллектив провёл в ворота гостей из Испании три безответных мяча.

«Думаю, мы достойно сыграли в обоих таймах. К перерыву мы должны были вести со счётом 3:0, но вместо этого позволили себе ошибку – и получили гол в свои ворота.

Сегодня игроки действовали с отличным настроем. Всегда приятно видеть такую реакцию на неудачу [0:7 от «Ливерпуля»]. Это не первый случай в сезоне, когда нам потребовалась «перезагрузка». У этой команды есть характер», – отметил в интервью BT Sport тен Хаг.