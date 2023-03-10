«Шахтёр» едва не обыграл «Фейеноорд» благодаря курьёзному голу Ракицкого

«Шахтёр» и «Фейеноорд» провели первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Команда из Нидерландов играла первым номером, но на протяжении доброго часа игры ни у кого не было шикарных моментов. Удар головой Данило под перекладину великолепно парировал голкипера Анатолий Трубин. Украинская команда неожиданно повела после подачи углового, к ближней штанге рванул Ярослав Ракицкий, который в падении пробил спиной, и мяч по мудреной траектории влетел в сетку. Алиреза Джаханбакш головой наносил удар в сантиметрах от штанги. Украинцы не дотерпели всего пару минут, после подачи на дальнюю штангу здорово сыграл Эсекиэль Бульяуде - 1:1.

Все решится в Роттердаме.