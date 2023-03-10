«Шахтёр» едва не обыграл «Фейеноорд» благодаря курьёзному голу Ракицкого

«Шахтёр» и «Фейеноорд» провели первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Команда из Нидерландов играла первым номером, но на протяжении доброго часа игры ни у кого не было шикарных моментов. Удар головой Данило под перекладину великолепно парировал голкипера Анатолий Трубин. Украинская команда неожиданно повела после подачи углового, к ближней штанге рванул Ярослав Ракицкий, который в падении пробил спиной, и мяч по мудреной траектории влетел в сетку. Алиреза Джаханбакш головой наносил удар в сантиметрах от штанги. Украинцы не дотерпели всего пару минут, после подачи на дальнюю штангу здорово сыграл Эсекиэль Бульяуде - 1:1.
Все решится в Роттердаме.
Протокол игры
|(1:0) Ракицкий Ярослав79'
|88'Ezequiel Bullaude (1:1)
Трубин Анатолий•Лукас Тэйлор•Матвиенко Николай•Ракицкий Ярослав•Топалов Дмитрий•Степаненко Тарас•Зубков Александр77' (Швед Марьян (77') •Бондаренко Артём90' (Петряк Иван (90') •Судаков Георгий90' (Назарина Егор (90') •Крыськив Дмитрий62' (Джурасек Невен (62') •Траоре Лассина62' (Келси Кевин (62')
Велленройтер Тимон•Педерсен Маркус Гольмгрен57' (Траунер Гернот (57') •Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс• 70'Кекчю Оркун•Шиманьски Себастьян73' (Пайшао Игор (73') •Джаханбахш Алиреза86' (Ezequiel Bullaude (86') •Перейра Данило II•Идрисси Уссама73' (Дилросун Джавайро (73')
09 марта. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
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