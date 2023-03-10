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Лига Европы

«Шахтёр» едва не обыграл «Фейеноорд» благодаря курьёзному голу Ракицкого

10 Марта 2023 • 00:54 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:1
Фейеноорд
окончен

«Шахтёр» и «Фейеноорд» провели первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Команда из Нидерландов играла первым номером, но на протяжении доброго часа игры ни у кого не было шикарных моментов. Удар головой Данило под перекладину великолепно парировал голкипера Анатолий Трубин. Украинская команда неожиданно повела после подачи углового, к ближней штанге рванул Ярослав Ракицкий, который в падении пробил спиной, и мяч по мудреной траектории влетел в сетку. Алиреза Джаханбакш головой наносил удар в сантиметрах от штанги. Украинцы не дотерпели всего пару минут, после подачи на дальнюю штангу здорово сыграл Эсекиэль Бульяуде - 1:1.

Все решится в Роттердаме.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк1:1Фейеноорд
(1:0) Ракицкий Ярослав79'  
  88'Ezequiel Bullaude (1:1)
Трубин АнатолийЛукас ТэйлорМатвиенко НиколайРакицкий ЯрославТопалов ДмитрийСтепаненко ТарасЗубков Александр 77' (Швед Марьян ( 77') Бондаренко Артём 90' (Петряк Иван ( 90') Судаков Георгий 90' (Назарина Егор ( 90') Крыськив Дмитрий 62' (Джурасек Невен ( 62') Траоре Лассина 62' (Келси Кевин ( 62')
Запасные: Фарина МарьянСикан ДаниилШевченко АлексейОчеретько ОлегТотовицкий АндрейПятов Андрей
Велленройтер ТимонПедерсен Маркус Гольмгрен 57' (Траунер Гернот ( 57') Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер Матс  70'Кекчю ОркунШиманьски Себастьян 73' (Пайшао Игор ( 73') Джаханбахш Алиреза 86' (Ezequiel Bullaude ( 86') Перейра Данило IIИдрисси Уссама 73' (Дилросун Джавайро ( 73')
Запасные: Лопес Маркос IVМиламбо АнтониТроос ТейнРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоХименес Сантьяго ТомасТаабуни Мохамед
09 марта. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".

 

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