Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Реабилитация за 0:7. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

10 Марта 2023 • 00:54 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
4:1
Бетис
окончен

«Манчестер Юнайтед» и севильский «Бетис» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/8 финала состоялся девятого марта на стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед4:1Бетис
(1:0) Рэшфорд Маркус6'  
  32'Перес Айосе (1:1)
(2:1) Антони52'  
(3:1) Фернандеш Бруну58'  
(4:1) Вегхорст Ваут83'  
Де Хеа ДавидДалот Диогу 46' (Уан-Биссака Аарон ( 46') Варан РафаэльМартинес ЛисандроШоу Люк 66' (Маласиа Тирелл ( 66') Каземиро КарлосФред Сантос 82' (Пельистри Факундо ( 82') Антони 82' (Мактоминай Скотт ( 82') Фернандеш Бруну  69'Рэшфорд Маркус 65' (Санчо Джедон ( 65') Вегхорст Ваут  56'
Запасные: Гарначо АлехандроЛинделоф ВикторМарсьяль АнтониМагуайр ГарриМайну КоббиБатлэнд ДжекХитон ТомЭланга Энтони
Браво КлаудиоСабали ЮссуфПесселья ХерманЛуис ФелипеАбнерКарвалью ВилльямГидо Родригес 66' (Гуардадо Андрес ( 66') Энрике Луис 60' (Каналес Серхио ( 60') Хоакин Санчес 60' (Руибаль Айтор ( 60') Хуанми Мигель 81' (Виллиан Жозе ( 81') Перес Айосе 66' (Иглесиас Борха ( 66')
Запасные: Гонсалес ЭдгарМиранда ХуанМартин ДаниэльВиктор РуисСилва РуиРодри РодригоПерес Дани
09 марта. Стадион "Олд Траффорд".

 

«Дьяволам» предстоял не только матч 1/8 финала Лиги Европы, но и своеобразная реабилитация за 0:7. Всё-таки «Ливерпуль» больно ударил по самолюбию «МЮ», и болельщикам хотелось уверенной домашней победы над «Бетисом», да и уверенности в двухматчевом противостоянии такой результат добавлял.

Выполнять план по уверенной победе вышли все топы «МЮ»: Каземиро, Антони, Вегхорст, Бруну, Рэшфорд. Санчо и Гарначо Эрик тен Хаг оставил на скамейке запасных и, кажется, не прогадал. Слово взяли более опытные исполнители: Ваут Вегхорст уже на пятой минуте отличился, воспользовавшись скидкой Фреда, но за мгновение до удара забрался в офсайд.

Куда хладнокровнее был Маркус Рэшфорд. Чуть ли не в следующей атаке мяч отскочил к нему как раз от Вегхорста, англичанин без нервов продвинулся вперёд, уложил защитника и пробил под перекладину – 1:0. «Бетис» удивил лишь наличием 41-летнего суперветерана Хоакина в старте, так и играл по-пенсионерски. Первые полчаса только отбивались испанцы, с трудом удержали 0:1, и тут вдруг проснулись.

Для начала Айосе Перес счёт сравнял, шикарно пальнув после передачи Хуанми вдоль штрафной площади. Точно в угол попал испанец, мяч задел штангу и оказался в сетке – 1:1. А перед свистком на перерыв Де Хеа неудачно мяч вынес, «Бетис» быстро раскрутил атаку с ударом/прострелом вдоль ворот, но «дьяволам» повезло – мяч врезался в штангу и вернулся в поле. Теперь уже «МЮ» с трудом удержал приличный счёт, но в перерыве всё изменилось.

«Дьяволы» вышли заряженными и за 15 минут дважды изменил счёт. Шикарный по точности удар удался Антони. Бразилец приблизился к штрафной площади и мягко закрутил в дальнюю «девятку», уложив аккурат под штангу – 2:1. А затем Бруну Фернандеш вдруг стал адресатом подачи от угла поля. Португалец выскочил на ближнюю штангу и после кросса Шоу головой пробил над руками Клаудио Браво – 3:1.

«Бетис» трещал по швам, а «дьяволы» стали потихоньку прощать соперника. Антони с Бруну на кураже разыграли резвую «стеночку», бразилец вывалился на голкипера, технично подсёк мяч над ним с угла вратарской, но перекинул и ворота. Следом Антони не реализовал ещё и чистый выход один на один, проиграв дуэль Браво. Но четвёртый мяч в воротах Клаудио всё-таки побывал. Просто шквал атак «МЮ» завершил Вегхорст, чётко сыгравший не добивании и пробивший уже в пустой угол – 4:1.

Немного реабилитировался «Манчестер Юнайтед» за поражение 0:7 на «Энфилде», разгромив «Бетис». Путёвка в четвертьфинал Лиги Европы оформлена на 80 процентов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
kos34rus
10 Марта 2023 в 00:57
Гном аут.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Арсенал Арсенал
2
2
3.50 3.40 2.16
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
3
3
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Ференцварош Ференцварош
2
0
1.35 5.40 9.00
Видео
Окончен
Рома Рома
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
0
2.18 3.35 3.55
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Фрайбург Фрайбург
1
0
1.75 3.70 5.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бетис Бетис
4
1
1.48 4.60 6.60
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Фенербахче Фенербахче
2
0
1.58 4.20 5.80
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Фейеноорд Фейеноорд
1
1
2.70 3.40 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
00:58 · Лига Европы
«Севилья» добилась комфортного задела в матче с «Фенербахче»
00:55 · Лига Европы
«Ювентус» выжал только перевес в один гол по итогам матча с «Фрайбургом» 2
00:54 · Лига Европы
«Шахтёр» едва не обыграл «Фейеноорд» благодаря курьёзному голу Ракицкого
00:52 · Лига Европы
Моуринью: «На скамейке у «Баварии» сидели Гнабри, Мане и Сане – мне бы хватило одного из них»
00:20 · Лига Европы
Матич похвалил Моуринью после победы «Ромы» над «Реалом Сосьедад»
00:11 · Лига Европы
Моуринью – о победе «Ромы»: «Не могу сказать, что это хороший результат»
09 Марта
23:53 · Лига Европы
Гранит Джака прокомментировал ничью в матче со «Спортингом»
23:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» – лидер топ-5 лиг Европы по голам после контратак
23:46 · Лига Европы
Льоренте – об адаптации в «Роме»: «Всё прошло очень быстро»
23:44 · Лига Европы
Созин прокомментировал поражение «Ференцвароша» от «Байера»
23:43 · Лига Европы
Артета – о ничьей со «Спортингом»: «Всё могло сложиться хуже»
23:37 · Лига Европы
Льоренте – об игре за «Реал Сосьедад»: «Это очень обогатило меня»
23:28 · Лига Европы
Льоренте: «Теперь снова моя очередь играть против своих бывших одноклубников»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд вышел на третье место по голам во всех турнирах нынешнего сезона в Европе
23:16 · Лига Европы
Льоренте: «Годы в Доностии были незабываемыми»
Все новости
Рекомендуем