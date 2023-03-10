Реабилитация за 0:7. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и севильский «Бетис» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/8 финала состоялся девятого марта на стадионе «Олд Траффорд».

«Дьяволам» предстоял не только матч 1/8 финала Лиги Европы, но и своеобразная реабилитация за 0:7. Всё-таки «Ливерпуль» больно ударил по самолюбию «МЮ», и болельщикам хотелось уверенной домашней победы над «Бетисом», да и уверенности в двухматчевом противостоянии такой результат добавлял.

Выполнять план по уверенной победе вышли все топы «МЮ»: Каземиро, Антони, Вегхорст, Бруну, Рэшфорд. Санчо и Гарначо Эрик тен Хаг оставил на скамейке запасных и, кажется, не прогадал. Слово взяли более опытные исполнители: Ваут Вегхорст уже на пятой минуте отличился, воспользовавшись скидкой Фреда, но за мгновение до удара забрался в офсайд.

Куда хладнокровнее был Маркус Рэшфорд. Чуть ли не в следующей атаке мяч отскочил к нему как раз от Вегхорста, англичанин без нервов продвинулся вперёд, уложил защитника и пробил под перекладину – 1:0. «Бетис» удивил лишь наличием 41-летнего суперветерана Хоакина в старте, так и играл по-пенсионерски. Первые полчаса только отбивались испанцы, с трудом удержали 0:1, и тут вдруг проснулись.

Для начала Айосе Перес счёт сравнял, шикарно пальнув после передачи Хуанми вдоль штрафной площади. Точно в угол попал испанец, мяч задел штангу и оказался в сетке – 1:1. А перед свистком на перерыв Де Хеа неудачно мяч вынес, «Бетис» быстро раскрутил атаку с ударом/прострелом вдоль ворот, но «дьяволам» повезло – мяч врезался в штангу и вернулся в поле. Теперь уже «МЮ» с трудом удержал приличный счёт, но в перерыве всё изменилось.

«Дьяволы» вышли заряженными и за 15 минут дважды изменил счёт. Шикарный по точности удар удался Антони. Бразилец приблизился к штрафной площади и мягко закрутил в дальнюю «девятку», уложив аккурат под штангу – 2:1. А затем Бруну Фернандеш вдруг стал адресатом подачи от угла поля. Португалец выскочил на ближнюю штангу и после кросса Шоу головой пробил над руками Клаудио Браво – 3:1.

«Бетис» трещал по швам, а «дьяволы» стали потихоньку прощать соперника. Антони с Бруну на кураже разыграли резвую «стеночку», бразилец вывалился на голкипера, технично подсёк мяч над ним с угла вратарской, но перекинул и ворота. Следом Антони не реализовал ещё и чистый выход один на один, проиграв дуэль Браво. Но четвёртый мяч в воротах Клаудио всё-таки побывал. Просто шквал атак «МЮ» завершил Вегхорст, чётко сыгравший не добивании и пробивший уже в пустой угол – 4:1.

Немного реабилитировался «Манчестер Юнайтед» за поражение 0:7 на «Энфилде», разгромив «Бетис». Путёвка в четвертьфинал Лиги Европы оформлена на 80 процентов.