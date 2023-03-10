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Лига Европы

Моуринью: «На скамейке у «Баварии» сидели Гнабри, Мане и Сане – мне бы хватило одного из них»

10 Марта 2023 • 00:52 Комментировать
Рома
2:0
Реал Сосьедад
окончен

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями о составе своей команды.

Римляне обыграли «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:0), и наставника команды попросили объяснить решения по заменам, сделанным по ходу встречи: «На скамейке запасных у нас находился всего один нападающий [Андреа Белотти], поэтому сделать выбор было непросто. В матче с «ПСЖ» в запасе у «Баварии» остались Серж Гнабри, Садио Мане и Лерой Сане – мне бы хватило хотя бы одного из них. Я бы смог раньше заменить Дибалу, и, возможно, мы бы забили ещё один гол», – цитирует Football Italia португальского рулевого.

Ответный поединок между «Реал Сосьедадом» и «Ромой» состоится 16 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бавария Жозе Моуринью Реал Сосьедад Серж Гнабри Садио Мане Лерой Сане
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