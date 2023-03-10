Матич похвалил Моуринью после победы «Ромы» над «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич высказался о вкладе наставника Жозе Моуринью в сегодняшний успех команды.

Римский коллектив добился победы над «Реалом Сосьедад» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

«Мы провели хороший матч против сильного соперника, занимающего четвёртое место в чемпионате Испании. Мы отлично отзащищались. Думаю, «Рома» ощутимо прибавила за последние четыре-пять месяцев. Впрочем, 2:0 – это ещё не гарантия прохода дальше.

Жозе отлично подготовил нас к сегодняшнему матчу – мы знали обо всём, что делает «Реал Сосьедад» на поле. Отличная командная победа», – сказал в интервью Sky Sport Матич.