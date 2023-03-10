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Лига Европы

Моуринью – о победе «Ромы»: «Не могу сказать, что это хороший результат»

10 Марта 2023 • 00:11 Комментировать
Рома
2:0
Реал Сосьедад
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Реалом Сосьедад» в поединке 1/8 финала Лиги Европы.

Римляне взяли верх над представителями Ла Лиги со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

«Мне понравилась организованность игроков, их взаимовыручка. Мы контролировали матч, несмотря на преимущество соперников по владению мячом. Менталитет всегда играет ключевую роль, когда команда мало владеет мячом, и сегодня у нас не было проблем с этим аспектом. Я не могу сказать, что это хороший результат, потому что впереди ответный матч. Высказываться в подобном ключе можно лишь в случае успеха по итогам противостояния», – сказал в интервью Sky Sport Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Реал Сосьедад
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