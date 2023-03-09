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Лига Европы

Гранит Джака прокомментировал ничью в матче со «Спортингом»

09 Марта 2023 • 23:53 Комментировать
Спортинг Л
2:2
Арсенал
окончен

Полузащитник столичного «Арсенала» Гранит Джака высказался о ничье в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга».

«Мы хорошо начали игру, но два гола, которые пропустили, были слишком лёгкими, такого не должно происходить. Во втором тайме могли выиграть матч, но также могли и проиграть, поэтому довольствуемся ничьей», — цитирует швейцарского хавбека «канониров» издание BBC.

Джака отметил, что в команде знали, насколько тяжело выступать в Португалии из-за дисциплины местных команд, жёсткости и хорошей техники футболистов. По его мнению, «Арсенал» должен дожать соперника в Лондоне.

Напомним, что английский гранд сыграл вничью со «Спортингом» со счётом 2:2. Ответная встреча состоится в следующий четверг, 16 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Арсенал Лондон Гранит Джака
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