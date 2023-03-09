Льоренте – об адаптации в «Роме»: «Всё прошло очень быстро»

Центральный защитник «Ромы» Диего Льоренте высказался о своей адаптации в итальянской команде.

«Ну, всё прошло очень быстро. Я слышал об их интересе, и для меня это был важный шаг в моей карьере, потому что это один из крупнейших клубов Италии. Я стараюсь внести свой вклад, насколько могу», - сказал Льоренте в эфире Radio San Sebastián.

В сегодняшнем поединке Лиги Европы между «Ромой» и бывшей командой Льоренте «Реал Сосьедадом» итальянцы сумели одержать уверенную победу со счётом 2:0. Испанец провёл на футбольном поле в футболке «Ромы» весь первый тайм, после чего был заменён на Мараша Кумбулла.