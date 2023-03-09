Артета – о ничьей со «Спортингом»: «Всё могло сложиться хуже»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в матче 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» (2:2).

«Канониры» вышли вперёд на 22-й минуте, однако позволили соперникам быстро отыграться, а затем и вовсе повести в счёте. Итоговый результат был установлен на табло на 62-й минуте.

«Стоит признать, что всё не так плохо, ведь мы не проиграли, пропустив два гола. Мы слишком часто теряли мяч на своей половине и много позволяли «Спортингу». На некоторых этапах нам удавалось захватить инициативу, но не хватало последнего шага. В какой-то момент оппоненты могли повести 3:1, и мы проявили стойкость, сумев избежать поражения», – заявил в интервью BT Sport испанский специалист.