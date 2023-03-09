Льоренте – об игре за «Реал Сосьедад»: «Это очень обогатило меня»

Центральный защитник итальянской «Ромы» Диего Льоренте поделился своими эмоциями от времени, проведённого в «Реал Сосьедаде».

«Всё было хорошо. Я приехал в Доностию, когда мы с товарищем были относительно молоды, а уехал более зрелым, создав семью, воспитав дочь, приобретя много друзей и опыта. Как на спортивном, так и на личном уровне это очень обогатило меня. У меня остались очень хорошие воспоминания», - сказал Льоренте в эфире Radio San Sebastián.

Сегодня его бывшая команда со счётом 0:2 на выезде уступила итальянской «Роме», в составе которой на поле находился и сам футболист.