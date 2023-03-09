Льоренте: «Теперь снова моя очередь играть против своих бывших одноклубников»

Центральный защитник итальянской «Ромы» Диего Льоренте рассказал об отношениях с бывшими одноклубниками по «Реал Сосьедаду».

«Мои друзья и семья разговаривали со мной. Месяц назад я видел большинство своих бывших товарищей по команде в Лидсе, когда мы играли в товарищеском матче. Я был рад встретить их. Теперь снова моя очередь играть против них», - сказал Льоренте в эфире Radio San Sebastián.

Сегодня новая команда Льоренте обыграла его бывший коллектив в рамках Лиги Европы со счётом 2:0. Воспитанник мадридского «Реала» принимал участие в данном противостоянии, он был заменён на 46-й минуте встречи.