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Лига Европы

Льоренте: «Годы в Доностии были незабываемыми»

09 Марта 2023 • 23:16 Комментировать
Рома
2:0
Реал Сосьедад
окончен

Центральный защитник итальянской «Ромы» Диего Льоренте высказался о противостоянии со своей бывшей командой, «Реал Сосьедадом».

Футболист заявил, что данная игра особенная для него.

«Я говорил об этом с персоналом в Риме, в футболе всегда бывают такие совпадения. Это будут два хороших матча, потому что годы в Доностии были незабываемыми», - сказал Льоренте в эфире Radio San Sebastián.

Данные слова были произнесены 29-летним футболистом ещё до стартового свистка в вышеупомянутом матче.

Теперь же результат известен – команда Жозе Моуринью в рамках Лиги Европы переиграла испанский коллектив на своём поле со счётом 2:0. Льоренте принимал участие в противостоянии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лига Европы Реал Сосьедад Диего Льоренте
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