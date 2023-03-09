Льоренте: «Годы в Доностии были незабываемыми»

Центральный защитник итальянской «Ромы» Диего Льоренте высказался о противостоянии со своей бывшей командой, «Реал Сосьедадом».

Футболист заявил, что данная игра особенная для него.

«Я говорил об этом с персоналом в Риме, в футболе всегда бывают такие совпадения. Это будут два хороших матча, потому что годы в Доностии были незабываемыми», - сказал Льоренте в эфире Radio San Sebastián.

Данные слова были произнесены 29-летним футболистом ещё до стартового свистка в вышеупомянутом матче.

Теперь же результат известен – команда Жозе Моуринью в рамках Лиги Европы переиграла испанский коллектив на своём поле со счётом 2:0. Льоренте принимал участие в противостоянии.