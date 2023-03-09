Салиба – о ничьей со «Спортингом»: «Арсенал» никогда не сдаётся»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался после матча Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга».

Выездная для «канониров» встреча, прошедшая в рамках 1/8 финала, завершилась со счётом 2:2. Лондонцы ушли от поражения благодаря автоголу соперников на 62-й минуте.

«Непростая игра. Мы забили первыми, а затем позволили сопернику выйти вперёд, но, как и всегда, не сдались. Впереди ответный домашний матч, где мы сделаем всё для победы. Конечно, мы хотели выиграть сегодня, но всё в порядке. Мы знаем, что всегда способны перевернуть игру, ведь у нас отличный менталитет», – сказал в послематчевом интервью BT Sport Салиба, ставший автором первого гола в сегодняшнем поединке.