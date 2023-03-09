Хоакин: «Последнее, о чём я думаю - это перестать играть в футбол»

Вингер «Бетиса» Хоакин Санчес в преддверии еврокубковой игры с «Манчестер Юнайтед» прокомментировал продолжение выступления на таком высоком уровне в 41 год.
«В 41 год играть против такого исторического соперника - привилегия и гордость. Последнее, о чём я думаю - это перестать играть в футбол», - приводит слова Хоакина Estadio Deportivo.
Футбольная карьера Хоакина началась в дублирующем составе «Бетиса». Отыграв сезон за вторую команду, в 2000 году спортсмен дебютировал в первой команде и вскоре стал её лидером.
Поединок Лиги Европы между «красными дьяволами» и «зелёно-белыми» только что начался.
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