Немецкий и бельгийский «Унионы» выдали сверхрезультативный матч

В Лиге Европы пересеклись «Унионы» из Берлина и Сент-Жиллуаза. Пока немцы в два раза чаще владели мячом и часто били по воротам, соперник забивал просто после каждого удара в сторону цели. При этом бельгийцы трижды вели в счете, но каждый раз пропускали в ответ. Результат 3:3 в итоге, и всё решится в Бельгии в следующий четверг.
Протокол игры
|28'Бонифасе Виктор (0:1)
|(1:1) Юранович Йосип42'
|58'Вертессен Йорбе (1:2)
|(2:2) Кнохе Робин69'
|72'Бонифасе Виктор (2:3)
|(3:3) Михель Свен89'
Рённов Фредерик•Триммель Кристофер77' (Михель Свен (77') •Кнохе Робин• 75'Духи Данило•Лейте Диогу•Юранович Йосип•Торсби Мортен77' (Гисельман Нико (77') • 85'Хедира Рани•Хаберер Яник63' (Сибачо Жордан (63') •Бехренс Кевин63' (Лайдуни Аисса (63') •Бекер Шеральдо77' (Левелинг Джейми (77')
Запасные: Мацеевски Тим•Штайн Янник•Еккель Пауль•Грилль Леннарт
Морис Антони•Ниукоп Барт•Бёрджесс Кристиан• 68'Кандусс Исмаэль•Ван дер Хейден Сибе•Эль Аззоузи Уссама•Линен Сенне• 53'Лапуссен Лоик•Амани Жан86' (Нильссон Хокан (86') •Бонифасе Виктор86' (Пуэртас Кэмерон (86') •Вертессен Йорбе 20'80' (Саймон Адингра (80')
09 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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