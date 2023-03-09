Немецкий и бельгийский «Унионы» выдали сверхрезультативный матч

В Лиге Европы пересеклись «Унионы» из Берлина и Сент-Жиллуаза. Пока немцы в два раза чаще владели мячом и часто били по воротам, соперник забивал просто после каждого удара в сторону цели. При этом бельгийцы трижды вели в счете, но каждый раз пропускали в ответ. Результат 3:3 в итоге, и всё решится в Бельгии в следующий четверг.