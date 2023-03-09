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Лига Европы

«Спортинг» и «Арсенал» выдали интересный матч, но победителя не выявили

09 Марта 2023 • 22:42 Комментировать (1)
Спортинг Л
2:2
Арсенал
окончен

«Спортинг» и «Арсенал» выдали интересный поединок. Обе команды по ходу матча выходили вперёд, имели моменты забить ещё, но в итоге всё завершилось миром.

Протокол игры  
Спортинг Л2:2Арсенал
  22'Салиба Вильям (0:1)
(1:1) Инасиу Гонсалу34'  
(2:1) Паулинью Жуан55'  
  62'Морита Хидемаса (2:2)
Адан АнтониоСен-Жюст ДжеремаяКоатес Себастьян  23'Инасиу ГонсалуЭсгаю Рикарду 76' (Чермити Юссеф ( 76') Морита Хидемаса  58'ПотеМатеус РейсЭдвардс Маркус 89' (Иссааку Фатаву ( 89') Паулинью Жуан 76' (Диоманде Усман ( 76') Тринкан Франсишку 71' (Сантуш Нуну II ( 71')
Запасные: Рошинья КоштаТанлонго МатеоКабрал ЖованеИзраэль ФранкоФернандеш МатеушНету ЛуишЭссугу ДариуАртур Гомес VIII
Тёрнер МэттУайт БенСалиба ВильямКивёр Якуб 71' (Габриэль дос Сантос ( 71') Зинченко Александр  23' 63' (Томиясу Такэхиро ( 63') Виейра ФабиуЖоржиньо II 71' (Смит-Роу Эмил ( 71') Джака ГранитСака БукайоМартинелли Габриэл  43'Нелсон Райс 71' (Парти Томас ( 71')
Запасные: Хиллсон ДжеймсХолдинг РобУолтерс РеуэлСаго ЧарльзРамсдейл АаронЖезус ГабриэлБандейра МауруСмит Мэттью
09 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

В четверг началась стадия 1/8 финала Лиги Европы. Одно из главных открытий текущего евросезона лондонский «Арсенал» приехал в Лиссабон в гости к «Спортингу». На бумаге именно «канониры» выглядели фаворитами, но Микель Артета, который наверняка делает ставку на успех в Премьер-лиге, мог поберечь силы в Португалии.

Команды с первых минут пошли в атаку. Сначала Мартинелли не дотянулся до мяча после навеса Нелсона слева. В ответ Поте прошёл тому же флангу уже у чужих ворот, убежал от Жоржиньо, убрал на замахе Салиба и низом пальнул в дальний угол, но в створ не попал. В целом «Арсенал» всё же действовал активнее и острее, хотя долго «канониры» ничего у ворот Адана не создавали. При этом лондонцы прессинговали голкипера соперников, и тому приходилось выносить мяч в аут.

В середине первого тайма «Арсенал» реализовал свою первую же возможность. Виейра справа навесил после углового, а Салиба на линии вратарской выиграл борьбу и расстрелял ворота. Португальцы бросились к судье, доказывая, что Зинченко в борьбе нарушил правила. В итоге это привело к стычке, но взятие ворот было засчитано.

«Арсенал» быстро мог удвоить счёт. После неудачно исполненного штрафного мяч отскочил к Зинченко, который на подборе мощно пальнул под перекладину, но Адан сумел среагировать и спасти ворота. В ответ Эдвардс пытался несколько раз что-то придумать у чужих ворот, но его передачи не доходили до партнеров: то на его подачу никто не успел, то Поте не успел на ближнюю штангу.

Тем не менее, за десять минут до конца первого тайма «Спортинг» всё же счёт сравнял. После навеса с углового уже Инасиу из пределов штрафной замкнул передачу партнера, подрезав мяч в дальний угол. Интересно, что это был первый гол в истории лиссабонского клуба в ворота «Арсенала» в еврокубках.

Перед перерывом «Спортинг» мог выйти вперёд, но после дальнего удара Эдвардса Тёрнер вытащил мяч из угла. Игроки же «Арсенала» в ответ старались идти до конца, из-за чего регулярно доставалось Адану. На перерыв команды все же ушли при равном счёте.

В начале второго тайма Мартинелли выскочил из-а спин защитников и пытался перебросить Адана, но вратарь сумел спасти команду. «Спортинг» же в ответ своим шансом воспользовался. Эдвардс слева отдал скрытую передачу на Поте, который из пределов штрафной пробил под опорную ногу Тёрнеру, но тот сумел спасти команду. Однако первым на добивании оказался Паулинью, который с близкого расстояния не промахнулся.

Почти тут же Мартинелли едва не забил феноменальный гол. Бразилец совершил проход в стиле Марадоны с центра поля до чужих ворот, уйдя от нескольких соперников, обыграл вратаря и готовился забивать, но Сен-Жюст успел в подкате в последний момент выбил мяч. В ответ Паулинью протащил мяч по центру и пробил, но получилось выше цели. Почти тут же «Арсенал» сравнял счёт. Джака пробил издали, попал в Мориту, от которого мяч изменил направление и оказался в углу ворот.

Тут же Адан спас команду, вытащив мяч из-под перекладины после удара головой. После этого в игре наступило некое затишье. Ближе к концу поединка казалось, что оба соперника уже были согласны на ничью. Обе команды предпринимали не слишком активные попытки, чтобы вырвать победу, но никому этого сделать не удалось.

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Ответная встреча пройдёт через неделю в Лондоне. На выходных же «Арсенал» в рамках дерби сыграет в гостях с «Фулхэмом». Что касается «Спортинга», то их ждёт встреча с «Боавиштой».

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Марта 2023 в 22:47
Никто не напрягаться...
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