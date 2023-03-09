«Рома» уверенно обыграла «Реал Сосьедад»

«Рома» и «Реал Сосьедад» играли более-менее на равных в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, но хозяева гораздо лучше реализовали свои моменты. В дебюта Пауло Дибала прорвался по флангу, нашел в штрафной Тэмми Абрахама, который набросил на пустые ворота на Стефана эль-Шаарави. Такефуса Кубо едва не сравнял счет, но запустил мяч в штангу. Андреа Белотти также попал в каркас ворот, но с острого угла. В концовке Дибала подал угловой, и от линии вратарской забил Маращ Кумбулла, выиграл верховую борьбу - 2:0.

В Испании команды сыграют в следующий четверг.