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Лига Европы

«Рома» уверенно обыграла «Реал Сосьедад»

09 Марта 2023 • 22:39 Комментировать
Рома
2:0
Реал Сосьедад
окончен

«Рома» и «Реал Сосьедад» играли более-менее на равных в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, но хозяева гораздо лучше реализовали свои моменты. В дебюта Пауло Дибала прорвался по флангу, нашел в штрафной Тэмми Абрахама, который набросил на пустые ворота на Стефана эль-Шаарави. Такефуса Кубо едва не сравнял счет, но запустил мяч в штангу. Андреа Белотти также попал в каркас ворот, но с острого угла. В концовке Дибала подал угловой, и от линии вратарской забил Маращ Кумбулла, выиграл верховую борьбу - 2:0.

В Испании команды сыграют в следующий четверг.

 

Протокол игры  
Рома2:0Реал Сосьедад
(1:0) Эль-Шаарави Стефан13'  
(2:0) Кумбулла Мараш87'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисЛьоренте Диего 46' (Кумбулла Мараш ( 46') Карсдорп РикЭль-Шаарави Стефан 60' (Вейналдум Джорджиньо ( 60') Кристанте БрианМатич Неманья  90'Дибала Пауло 88' (Бове Эдоардо ( 88') Пеллегрини Лоренцо 60' (Спинаццола Леонардо ( 60') Абрахам Тэмми 61' (Белотти Андреа ( 61')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаЧелик МехметВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеКамара Мохамед III
Ремиро АлехандроГоросабел Андони  80' 83' (Туррьентес Беньят ( 83') Субельдия Игор  71'Ле Норман РобенРико ДиегоСубименди Мартин  85'Мерино МикельИльяраменди Асьер  69' 75' (Чо Мохамед-Али ( 75') Сильва Давид 83' (Сола Алекс ( 83') Кубо Такефуса 75' (Браис Мендес ( 75') Сорлот Александр 67' (Оярсабаль Микель ( 67'  90')
Запасные: Фернандес КарлосГевара АндерМуньос АйхенБарренечеа АндерСубиаурре АндониПачеко ХонНаварро Роберто
09 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Реал Сосьедад
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