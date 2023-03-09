«Рома» уверенно обыграла «Реал Сосьедад»

«Рома» и «Реал Сосьедад» играли более-менее на равных в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, но хозяева гораздо лучше реализовали свои моменты. В дебюта Пауло Дибала прорвался по флангу, нашел в штрафной Тэмми Абрахама, который набросил на пустые ворота на Стефана эль-Шаарави. Такефуса Кубо едва не сравнял счет, но запустил мяч в штангу. Андреа Белотти также попал в каркас ворот, но с острого угла. В концовке Дибала подал угловой, и от линии вратарской забил Маращ Кумбулла, выиграл верховую борьбу - 2:0.
В Испании команды сыграют в следующий четверг.
Протокол игры
|(1:0) Эль-Шаарави Стефан13'
|(2:0) Кумбулла Мараш87'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Льоренте Диего46' (Кумбулла Мараш (46') •Карсдорп Рик•Эль-Шаарави Стефан60' (Вейналдум Джорджиньо (60') •Кристанте Бриан•Матич Неманья• 90'Дибала Пауло88' (Бове Эдоардо (88') •Пеллегрини Лоренцо60' (Спинаццола Леонардо (60') •Абрахам Тэмми61' (Белотти Андреа (61')
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони 80'83' (Туррьентес Беньят (83') •Субельдия Игор• 71'Ле Норман Робен•Рико Диего•Субименди Мартин• 85'Мерино Микель•Ильяраменди Асьер 69'75' (Чо Мохамед-Али (75') •Сильва Давид83' (Сола Алекс (83') •Кубо Такефуса75' (Браис Мендес (75') •Сорлот Александр67' (Оярсабаль Микель (67') 90'
09 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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