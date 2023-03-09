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Лига Европы

Тен Хаг: «Сегодня мы должны реабилитироваться после 0:7»

09 Марта 2023 • 22:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Бетис
1 1.08 X 10.00 2 33.00
1-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался перед началом матча Лиги Европы против «Бетиса».

Встреча пройдёт на «Олд Траффорд» в рамках 1/8 финала турнира. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Мы должны вернуться к своим стандартам, требованиям и ценностям после того, что произошло на выходных. В воскресенье мы подвели наших болельщиков, но мы сохраняем с ними прочную связь. Сегодня мы хотим реабилитироваться. Наша задача – одержать победу, и выбранный мной состав, как мне кажется, обеспечит нам наилучшие шансы на успех», – заявил в предматчевом интервью BT Sport Эрик тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЕТИС
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