Тен Хаг: «Сегодня мы должны реабилитироваться после 0:7»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался перед началом матча Лиги Европы против «Бетиса».

Встреча пройдёт на «Олд Траффорд» в рамках 1/8 финала турнира. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Мы должны вернуться к своим стандартам, требованиям и ценностям после того, что произошло на выходных. В воскресенье мы подвели наших болельщиков, но мы сохраняем с ними прочную связь. Сегодня мы хотим реабилитироваться. Наша задача – одержать победу, и выбранный мной состав, как мне кажется, обеспечит нам наилучшие шансы на успех», – заявил в предматчевом интервью BT Sport Эрик тен Хаг.