Объявлены составы на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы

Эрик тен Хаг и Мануэль Пеллегрини объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом».

Состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Мартинес, Варан, Далот, Каземиро, Фред, Фернандеш, Вегхорст, Антони, Рэшфорд.

Состав «Бетиса»: Браво, Абнер, Луис Фелипе, Песселья, Сабали, Родригес, Карвалью, Хуанми, Хоакин, Энрике, Перес.

Напомним, что стартовый свисток на стадионе «Олд Траффорд» назначен на 23:00 по московскому времени. «Красные дьяволы» вышли в 1/8 финала после победы над «Барселоной» в первом раунде плей-офф, в то время как их соперник выиграл группу, что позволило сразу попасть в 1/8 финала.