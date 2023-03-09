Спортивный директор «Ромы» высказался о будущем Моуринью

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту ответил на вопрос о дальнейшем пребывании в клубе рулевого Жозе Моуринью.

Контракт португальца рассчитан до конца следующего сезона. Ранее слухи связывали его с интересом «Пари Сен-Жермен» и английского «Вест Хэма». Пинту не дал прямой ответ на вопрос журналистов о том, зависит ли будущее Моуринью от попадания римлян в Лигу чемпионов, заявив о сосредоточенности на сегодняшнем дне: «Мы сосредоточены на настоящем и думает только о том, как добиться победы в ближайшем матче. Наша задача – бороться во всех турнирах, где это возможно», – заявил Пинту в интервью DAZN перед началом матча Лиги Европы между «Ромой» и «Реалом Сосьедад».