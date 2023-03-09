Канчельскис – про «МЮ»: «Должны выйти и разорвать «Бетис»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от приближающегося противостояния Лиги Европы между его бывшим клубом и «Бетисом».

«Думаю, должны выйти и разорвать «Бетис». Фанаты не простят поражение 0:7 от «Ливерпуля», это позор. Но жизнь продолжается», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По словам специалиста после столь болезненного исхода игры на «Энфилде» «красным дьяволам» просто необходимо бороться за положительный результат в матче с «зелёно-белыми».

При идеальном раскладе, коллективу из Манчестера нужно попытаться зацепиться за победу в соревновании, считает эксперт.