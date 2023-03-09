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Лига Европы

Канчельскис – про «МЮ»: «Должны выйти и разорвать «Бетис»

09 Марта 2023 • 21:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бетис
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Через 1 ч. 19 мин.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от приближающегося противостояния Лиги Европы между его бывшим клубом и «Бетисом».

«Думаю, должны выйти и разорвать «Бетис». Фанаты не простят поражение 0:7 от «Ливерпуля», это позор. Но жизнь продолжается», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По словам специалиста после столь болезненного исхода игры на «Энфилде» «красным дьяволам» просто необходимо бороться за положительный результат в матче с «зелёно-белыми».

При идеальном раскладе, коллективу из Манчестера нужно попытаться зацепиться за победу в соревновании, считает эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед Лига Европы Андрей Канчельскис
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЕТИС
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