«Шахтёр» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Варшаве проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтёром» и «Фейеноордом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шахтёр Донецк - Фейеноорд
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Протокол игры
Трубин Анатолий•Лукас Тэйлор•Матвиенко Николай•Ракицкий Ярослав•Топалов Дмитрий•Степаненко Тарас•Зубков Александр•Бондаренко Артём•Судаков Георгий•Крыськив Дмитрий•Траоре Лассина
Велленройтер Тимон•Педерсен Маркус Гольмгрен•Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Кекчю Оркун•Шиманьски Себастьян•Джаханбахш Алиреза•Перейра Данило II•Идрисси Уссама
09 марта. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
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