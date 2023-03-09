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Лига Европы

«Шахтёр» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

09 Марта 2023 • 22:30 Комментировать
Шахтёр Донецк
0:0
Фейеноорд
1-й тайм

В Варшаве проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтёром» и «Фейеноордом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Шахтёр Донецк0:0Фейеноорд
Трубин АнатолийЛукас ТэйлорМатвиенко НиколайРакицкий ЯрославТопалов ДмитрийСтепаненко ТарасЗубков АлександрБондаренко АртёмСудаков ГеоргийКрыськив ДмитрийТраоре Лассина
Запасные: Фарина МарьянШвед МарьянСикан ДаниилКелси КевинШевченко АлексейОчеретько ОлегТотовицкий АндрейДжурасек НевенНазарина ЕгорПятов АндрейПетряк Иван
Велленройтер ТимонПедерсен Маркус ГольмгренГертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсКекчю ОркунШиманьски СебастьянДжаханбахш АлирезаПерейра Данило IIИдрисси Уссама
Запасные: Ezequiel BullaudeЛопес Маркос IVМиламбо АнтониТроос ТейнРасмуссен ЯкобДилросун ДжавайроМарсиано ОфирПайшао ИгорКасанвирджо НерайшоХименес Сантьяго ТомасТаабуни МохамедТраунер Гернот
09 марта. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
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ШАХТЁР ДОНЕЦК ФЕЙЕНООРД
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