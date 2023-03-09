«Манчестер Юнайтед» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Англии проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Бетис
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Рэшфорд Маркус6'
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Варан Рафаэль•Мартинес Лисандро•Шоу Люк•Каземиро Карлос•Фред Сантос•Антони•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Вегхорст Ваут
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Луис Фелипе•Абнер•Карвалью Вилльям•Гидо Родригес•Энрике Луис•Хоакин Санчес•Хуанми Мигель•Перес Айосе
09 марта. Стадион "Олд Траффорд".
Бан пользователя