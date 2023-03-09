«Спортинг» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Лиссабоне проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Арсеналом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спортинг Л - Арсенал
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Протокол игры
|22'Салиба Вильям (0:1)
|(1:1) Инасиу Гонсалу34'
Адан Антонио•Сен-Жюст Джеремая•Коатес Себастьян• 23'Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду•Морита Хидемаса•Поте•Матеус Рейс•Эдвардс Маркус•Паулинью Жуан•Тринкан Франсишку
Тёрнер Мэтт•Уайт Бен•Салиба Вильям•Кивёр Якуб•Зинченко Александр• 23'Виейра Фабиу•Жоржиньо II•Джака Гранит•Сака Букайо•Мартинелли Габриэл• 43'Нелсон Райс
09 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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