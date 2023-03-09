Дибала — о матче с «Реалом Сосьедад»: «Любой из нас может пройти»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о предстоящей игре 1/8 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

29-летний аргентинец не смог назвать фаворита предстоящей встречи, так как считает, что между соперниками много общего.

«Мы находимся в очень похожей ситуации: боремся за высокие места в чемпионатах и также претендуем на Лигу Европы. У обоих клубов есть важные игроки, которые могут изменить ситуацию. Любой из нас может пройти», — цитирует Дибалу Marca.

Также футболист похвалил «Реал Сосьедад» за атакующую манеру игры и постоянную активность на поле.

Матч «Рома» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 9 марта. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.