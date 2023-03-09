Журавель: «Бетис» вряд ли станет серьёзной преградой для «Манчестер Юнайтед»

Известный комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бетисом».

По мнению журналиста, манкунианцы постараются реабилитироваться за разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) в 26-м туре АПЛ и обыграть «Бетис».

«Манчестер Юнайтед» после болезненного удара от «Ливерпуля» должен реабилитироваться и доказать, что на «Энфилде» была случайность. «Бетис» вряд ли станет серьёзной преградой», — заявил Журавель в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» состоится сегодня, 9 марта. Начало — в 23:00 по московскому времени.