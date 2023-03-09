Шахтёр - Фейеноорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» сыграет против «Фейеноорда». «Горнякам» откровенно повезло пройти «Ренн», который в конце овертайма пропустил глупый автогол и уступил по пенальти. Впрочем, украинцы набирают ход и форму. Соперник не знает горечи поражений после возобновления сезона и выиграл шесть поединков подряд. А последнюю неудачу потерпел в спарринге с тем же «Ренном».

Считается, что нидерландцы - фавориты, а как сложится игра, узнаем после 23:00 на «Мегого Футбол 1», beIN Sports, BT Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.