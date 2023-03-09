Манчестер Юнайтед - Бетис: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«МЮ» здорово выглядел после рестарта сезона, очень часто побеждал до прошлых выходных, когда сенсационно попал на 0:7 от «Ливерпуля». Наверняка сегодня коллектив Эрика тен Хага будет мотивирован убедительно реабилитироваться за то фиаско в домашнем матче Лиги Европы против «Бетиса». Испанцы, конечно, слабее по всем параметрам, но в последних играх выглядят очень хорошо, да и на выходных отобрали очки у «Реала».

Кто сегодня окажется сильнее, посмотрим в 23:00 на «Матч ТВ», «Мегого Футбол 2», beIN Sports, BT Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.