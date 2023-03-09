Спортинг - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После баталий в Лиге чемпионов в четверг будем следить за матчами других еврокубков. Лидер английской Премьер-лиги, «Арсенал», отправился в гости к «Спортингу», который в текущем сезоне не отличается особо стабильной игрой, хотя и побеждает достаточно часто. Сегодня соперник очень сильный, «канониры» вышли из недавнего кризиса и добыли четыре победы подряд в официальных матчах.

В 20:45 начнется эта встреча, ее покажут «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 3», beIN Sports, BT Sport, Via Play и другие каналы. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.