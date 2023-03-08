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Лига Европы

​Жезус имеет шансы сыграть со «Спортингом»

08 Марта 2023 • 16:44 Комментировать
Спортинг Л
...
Арсенал
1 3.35 X 3.45 2 2.20
09.03 20:45

На чемпионате мира нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус получил травму колена. С тех пор футболист не играл. Теперь же Габриэль близок к возвращению на футбольное поле. Как сообщает портал Goal, 25-летний Жезус отправится с командой на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга». При этом пока непонятно, будет ли бразилец включён непосредственно в заявку на игру.

Отмечается, что в преддверии матча Габриэль Жезус начал заниматься в общей группе «Арсенала».

В сезоне 2022/2023 Габриэль Жезус провёл 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь голевых передач.

Матч между «Спортингом» и «Арсеналом» стартует 9 марта в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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СПОРТИНГ Л АРСЕНАЛ
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