​Жезус имеет шансы сыграть со «Спортингом»

На чемпионате мира нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус получил травму колена. С тех пор футболист не играл. Теперь же Габриэль близок к возвращению на футбольное поле. Как сообщает портал Goal, 25-летний Жезус отправится с командой на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга». При этом пока непонятно, будет ли бразилец включён непосредственно в заявку на игру.

Отмечается, что в преддверии матча Габриэль Жезус начал заниматься в общей группе «Арсенала».

В сезоне 2022/2023 Габриэль Жезус провёл 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь голевых передач.

Матч между «Спортингом» и «Арсеналом» стартует 9 марта в 20:45 по московскому времени.