Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Троссар не поможет «Арсеналу» в первом матче ЛЕ со «Спортингом»

08 Марта 2023 • 00:00 Комментировать
Спортинг Л
...
Арсенал
1 3.55 X 3.45 2 2.08
09.03 20:45

Полузащитник лондонского «Арсенала» Леандро Троссар не поможет «канонирам» как минимум в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга». Об этом рапортует Football.London.

Как пишет источник, травма зимнего новичка лондонцев в первом тайме минувшего матча с «Борнмутом» в АПЛ (3:2) оказалась не такой серьёзной, как можно было подумать изначально. Но в ближайшей игре в рамках еврокубка бельгийца решено было поберечь.

Напомним, Троссар перешёл в «Арсенал» прошедшей зимой из другого клуба АПЛ – «Брайтона», сумма компенсации «чайкам» за игрока составила 24 млн евро. На счету бельгийца уже один забитый гол в составе «пушкарей».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Леандро Троссар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПОРТИНГ Л АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
00:00 · Лига Европы
Троссар не поможет «Арсеналу» в первом матче ЛЕ со «Спортингом»
07 Марта
11:48 · Англия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7 2
00:50 · Лига Европы
Каземиро рискует пропустить матч Лиги Европы против «Бетиса»
06 Марта
19:34 · Германия. Бундеслига
​Агент прокомментировал исключение Лунёва из заявки «Байера» на Лигу Европы
15:16 · Лига Европы
Канчельскис: «В сборной Черчесов отработал безобразно»
04 Марта
00:30 · Лига Европы
«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 13 матчей чемпионата Венгрии подряд
02 Марта
08:01 · Испания. Ла Лига
Хави сомневался в Левандовски перед матчами с «Манчестер Юнайтед»
28 Февраля
12:32 · Лига Европы
Тренер «Спортинга» рассказал, что нужно для победы над «Арсеналом»
25 Февраля
21:07 · Лига Европы
Вьери: «Ювентус» пройдёт «Фрайбург», если ди Мария будет здоров»
19:26 · Лига Европы
Хави: «Самое большое разочарование — вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов» 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
Глеб оценил шансы в паре «Арсенал» - «Спортинг»
08:43 · Лига Европы
Хави обратился к игрокам «Барселоны» после провала в ЛЕ
08:15 · Лига Европы
Кавазашвили рассказал, что думает о Черчесове
00:06 · Лига Европы
Кечинов рассказал, что поможет «Ференцварошу» пройти «Байер»
24 Февраля
22:37 · Лига Европы
Бышовец: «Ференцварош» будет настроен на «Байер»
Все новости
Рекомендуем