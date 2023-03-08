Троссар не поможет «Арсеналу» в первом матче ЛЕ со «Спортингом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Леандро Троссар не поможет «канонирам» как минимум в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга». Об этом рапортует Football.London.

Как пишет источник, травма зимнего новичка лондонцев в первом тайме минувшего матча с «Борнмутом» в АПЛ (3:2) оказалась не такой серьёзной, как можно было подумать изначально. Но в ближайшей игре в рамках еврокубка бельгийца решено было поберечь.

Напомним, Троссар перешёл в «Арсенал» прошедшей зимой из другого клуба АПЛ – «Брайтона», сумма компенсации «чайкам» за игрока составила 24 млн евро. На счету бельгийца уже один забитый гол в составе «пушкарей».