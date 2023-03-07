Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Каземиро рискует пропустить матч Лиги Европы против «Бетиса»

07 Марта 2023 • 00:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бетис
1 1.40 X 4.80 2 7.60
09.03 23:00

Основное оружие в полузащите «Манчестер Юнайтед» в лице Каземиро рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса». По информации ESPN, бразилец получил повреждение в проигранном матче «Ливерпулю» (0:7) в рамках АПЛ.

Игра состоялась вечером в прошедшее воскресенье. Каземиро был заменён на 76-й минуте матча на Марселя Забитцера.

Напомним, что игра «МЮ» и «Бетиса» в рамках Лиги Европы запланирована на 9 марта, она пройдёт на арене «Олд Траффорд» в Манчестере. На предыдущей стадии турнира «МЮ» оказался сильнее «Барселоны», а «Бетис» выиграл группу С на групповом этапе и автоматом прошёл в 1/8 финала Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед Каземиро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЕТИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
00:50 · Лига Европы
Каземиро рискует пропустить матч Лиги Европы против «Бетиса»
06 Марта
19:34 · Германия. Бундеслига
​Агент прокомментировал исключение Лунёва из заявки «Байера» на Лигу Европы
15:16 · Лига Европы
Канчельскис: «В сборной Черчесов отработал безобразно»
04 Марта
00:30 · Лига Европы
«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 13 матчей чемпионата Венгрии подряд
02 Марта
08:01 · Испания. Ла Лига
Хави сомневался в Левандовски перед матчами с «Манчестер Юнайтед»
28 Февраля
12:32 · Лига Европы
Тренер «Спортинга» рассказал, что нужно для победы над «Арсеналом»
25 Февраля
21:07 · Лига Европы
Вьери: «Ювентус» пройдёт «Фрайбург», если ди Мария будет здоров»
19:26 · Лига Европы
Хави: «Самое большое разочарование — вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов» 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
Глеб оценил шансы в паре «Арсенал» - «Спортинг»
08:43 · Лига Европы
Хави обратился к игрокам «Барселоны» после провала в ЛЕ
08:15 · Лига Европы
Кавазашвили рассказал, что думает о Черчесове
00:06 · Лига Европы
Кечинов рассказал, что поможет «Ференцварошу» пройти «Байер»
24 Февраля
22:37 · Лига Европы
Бышовец: «Ференцварош» будет настроен на «Байер»
22:20 · Лига Европы
Вратарь «Севильи» Дмитрович рассказал о драке с фанатом ПСВ
22:02 · Испания. Ла Лига
Глеб – о вылете «Барселоны» из ЛЕ: «Полный провал»
Все новости
Рекомендуем