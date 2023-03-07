Каземиро рискует пропустить матч Лиги Европы против «Бетиса»

Основное оружие в полузащите «Манчестер Юнайтед» в лице Каземиро рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса». По информации ESPN, бразилец получил повреждение в проигранном матче «Ливерпулю» (0:7) в рамках АПЛ.

Игра состоялась вечером в прошедшее воскресенье. Каземиро был заменён на 76-й минуте матча на Марселя Забитцера.

Напомним, что игра «МЮ» и «Бетиса» в рамках Лиги Европы запланирована на 9 марта, она пройдёт на арене «Олд Траффорд» в Манчестере. На предыдущей стадии турнира «МЮ» оказался сильнее «Барселоны», а «Бетис» выиграл группу С на групповом этапе и автоматом прошёл в 1/8 финала Лиги Европы.