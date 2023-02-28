Тренер «Спортинга» рассказал, что нужно для победы над «Арсеналом»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим высказался о предстоящем противостоянии с лондонским «Арсеналом» в плей-офф Лиги Европы.

«Арсенал» из другого мира. Это лидер Английской премьер-лиги, которая является лучшим чемпионатом мира. Но разве мы не способны их победить? Не думаю и хочу, чтобы мои подопечные верили в себя. Но для этого нам потребуется удача, которой на не хватает в этом сезоне», - передает слова тренера A bola.

Первый матч противостояния состоится в Лиссабоне 9 марта. Ответная встреча пройдет в Лондоне 16 марта. Победитель по сумме двух матчей выйдет в четвертьфинал турнира.