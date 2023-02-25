Хави обратился к игрокам «Барселоны» после провала в ЛЕ

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес провел тренировку команды после неудачи в Лиге Европы. «Сине-гранатовые» по сумме двух матчей уступили «Манчестер Юнайтед» и покинули турнир.

Как сообщает Sport.es, во время занятия специалист обратился к подопечным с мотивационной речью. Хави попросил игроков не зацикливаться на неудаче в еврокубке и сконцентрироваться на выступлении в чемпионате Испании.

Эрнандес занял пост главного тренера «Барселоны» в 2021 году. Трудовое соглашение специалиста с каталонским топ-клубом рассчитано до середины 2024 года.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на восемь очков.