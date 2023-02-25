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Лига Европы

Кавазашвили рассказал, что думает о Черчесове

25 Февраля 2023 • 08:15 Комментировать

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о российском тренере Станиславе Черчесове, ныне работающем у руля венгерского «Ференцвароша».

«Сильнейшая сторона команд Черчесова в том, что футболисты являются партнёрами на поле: они друг друга понимают, выручают и нацелены на атаку. Он порядочный, честный, прямой человек», - передает слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, что «Ференцварош» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В результате вчерашней жеребьевки в соперники подопечным Черчесова выпал леверкузенский «Байер». Поединки состоятся 9 и 16 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Станислав Черчесов
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