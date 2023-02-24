Бышовец: «Ференцварош» будет настроен на «Байер»

Бывший советский и российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния в рамках 1/8 финала Лиги Европы между леверкузенским «Байером» и венгерским «Ференцварошем», который возглавляет россиянин Станислав Черчесов.

«Отрыв «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии от конкурентов настолько велик, что я боюсь себе представить уровень этой команды и всего венгерского футбола. Безусловно, на «Байер» команды Черчесова хорошо настроится. Можно сказать, что это новый вызов», - цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Первый матч в рамках пары состоится 9 марта на «Бай Арене» в Германии.