Вратарь «Севильи» Дмитрович рассказал о драке с фанатом ПСВ

Голкипер «Севильи» Марко Дмитрович рассказал о драке с болельщиком ПСВ в ответной игре первого раунда плей-офф Лиги Европы.

«Должно быть, он был пьян и не в себе. Он пытался ударить меня, но мне удалось схватить его и бросить на землю, пока не приехала охрана. Я буду молчать, чтобы не говорить, что я действительно хотел сделать с ним», — рассказал сербский вратарь, чьи слова приводит Diario de Sevilla.

Напомним, что «Севильи» удалось пройти нидерландского соперника с общим счётом 3:2, несмотря на поражение в ответной встрече 0:2.