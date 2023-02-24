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Лига Европы

Вратарь «Севильи» Дмитрович рассказал о драке с фанатом ПСВ

24 Февраля 2023 • 22:20 Комментировать
ПСВ
2:0
Севилья
окончен

Голкипер «Севильи» Марко Дмитрович рассказал о драке с болельщиком ПСВ в ответной игре первого раунда плей-офф Лиги Европы.

«Должно быть, он был пьян и не в себе. Он пытался ударить меня, но мне удалось схватить его и бросить на землю, пока не приехала охрана. Я буду молчать, чтобы не говорить, что я действительно хотел сделать с ним», — рассказал сербский вратарь, чьи слова приводит Diario de Sevilla.

Напомним, что «Севильи» удалось пройти нидерландского соперника с общим счётом 3:2, несмотря на поражение в ответной встрече 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Дмитрович
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