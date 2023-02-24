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Лига Европы

​Черчесов рассказал, почему «Ференцварош» примет «Байер» не на своём стадионе

24 Февраля 2023 • 18:31 Комментировать
Ференцварош
...
Байер Л
16.03 23:00

В пятницу состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. «Ференцварош», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, будет играть против «Байера». Домашний ответный матч «Ференцварош» проведёт не на своём стадионе. Комментарий на этот счёт дал Черчесов. По словам специалиста, решение было принято ещё после выхода команды в плей-офф.

«Президент предложил сыграть на «Пушкаш Арене» - я дал добро. Есть возможность собрать полный стадион, дать болельщикам возможность посетить игру нашей команды. Всё-таки стадион «Ференцвароша» вмещает только 25 тысяч, а «Пушкаш» - 70», - высказался Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» занял первое место на групповой стадии Лиги Европы, поэтому команда попала сразу в 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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ФЕРЕНЦВАРОШ БАЙЕР Л
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